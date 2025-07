Michelin: contraction de 28% du résultat net au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:24









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Michelin enregistre un chiffre d'affaires de 13,03 MdsEUR, en recul de 3,4 % sur un an, pénalisé par une baisse des volumes (-6,1 %) et un effet devise défavorable (-1,5 %), partiellement compensés par un effet prix-mix positif de 4 %.



Le résultat opérationnel des secteurs atteint 1,45 MdEUR (contre 1,78 MdEUR en 2024), soit une marge de 11,1 %.



Le résultat net ressort à 840 MEUR, en baisse de 28 %, et le BPA s'établit à 1,18 EUR (vs 1,62 EUR). Le free cash-flow avant acquisitions est négatif à -102 MEUR, contre +669 MEUR un an plus tôt.



Florent Menegaux, président, déclare : ' Les fondamentaux du Groupe sont des atouts déterminants dans cette période instable et hautement imprévisible. Ils nous permettent de piloter nos opérations au plus près et de nous adapter autant que possible aux turbulences '.



Michelin maintient ses ambitions pour l'exercice 2025, à savoir un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,5 MdsEUR à taux de change constants et un cash-flow libre structurellement supérieur à 1,5 MdEUR hors acquisitions, sous réserve d'une stabilité de l'environnement économique au second semestre.





Valeurs associées MICHELIN 32,1500 EUR Euronext Paris -1,20%