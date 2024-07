Michelin confirme ses objectifs 2024

(AOF) - Michelin affiche un chiffre d'affaires de 13,48 milliards d'euros, en baisse de 3,1% hors effets de change au premier semestre. Le fabricant de pneumatiques souligne que son résultat opérationnel des secteurs atteint 13,2 % du chiffre d’affaires, contre 12,1 % au premier semestre 2023, porté par l’évolution du mix et des charges opérationnelle. L'Ebitda des secteurs ressort à 2,8 milliards d'euros soit 20,4 % des ventes, en hausse de 1,6 point sur un an. Le résultat net par action n'est en revanche que de 1,62 euro pour le 1er semestre 2024 contre 1,70 euro il y a un an.

"La marge opérationnelle du segment Automobile poursuit sa progression malgré l'impact négatif des clauses d'indexation, soutenue par l'enrichissement continu du mix ", précise Michelin.

La guidance de Michelin pour 2024 est maintenue, avec un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,5 milliards d'euros à taux de change constant, et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,5 milliard d'euros.

" Dans un environnement économique qui reste particulièrement instable, Michelin a réalisé un premier semestre très solide. Ces résultats nous permettent de maintenir nos objectifs à l'horizon 2024 ", résume le président Florent Ménégaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.