Michelin : chute de -2,5% sous les 32,5E information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - Michelin chute de -2,5% sous les 32,5E, menaçant un petit support courts terme qui gravite vers 32,6E.

Le suivant se dessine vers 32,15E mais il est fragile (il remonte au 26 mars), l'objectif technique suivant coïncide avec le 'gap' du 30,8E du 24 avril puis celui des 30,50E du 22 avril.





Valeurs associées MICHELIN 32,8100 EUR Euronext Paris -2,03%