Michelin-CA -8,3% au T1, prêt à encaisser des volumes à -35%

PARIS, 29 avril (Reuters) - Michelin MICP.PA a fait état mercredi d'une chute de 8,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à cause de la dégringolade des volumes provoquée en mars par l'épidémie de coronavirus et annoncé plusieurs mesures pour encaisser le choc sur l'année. Le fabricant de pneumatiques, dont les ventes trimestrielles sont ressorties à 5,327 milliards d'euros, a vu ses volumes baisser de 11,7% sur le trimestre, et jusqu'à -21% en mars. Le groupe clermontois a pris plusieurs mesures pour préserver ses liquidités, notamment une réduction de 500 millions d'euros de ses investissements, un gel de ses rachats d'actions et une baisse de ses coûts de structure. "Des tests de résistance ont montré que le groupe disposait de la liquidité suffisante sans tirer sur ses lignes de crédit confirmées de sécurité", a-t-il dit dans un communiqué. "Les hypothèses testées simulent notamment les effets d'une perte de volumes sur l'exercice allant de -20% à -35%." (Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -1.13%