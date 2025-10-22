Michelin-CA -6,6% au T3 avec l'Amérique du Nord, objectif 2026 de ROS abandonné

Michelin MICP.PA a fait état comme prévu mercredi d'une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel imputable à une chute du marché nord-américain du poids lourd qui l'a conduit la semaine dernière à revoir en baisse ses prévisions de résultats annuels.

Le fabricant de pneumatiques a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 6,247 milliards d'euros, en baisse de 6,6%, inférieur au consensus de 6,336 milliards publié par la société sur la base de neuf estimations d'analystes.

Michelin avait indiqué le 13 octobre que son résultat opérationnel des secteurs de 2025 devrait maintenant se situer entre 2,6 et 3,0 milliards d'euros, contre plus de 3,4 milliards attendus jusqu'ici.

Il a ajouté mercredi renoncer également à ses objectifs 2026 d'un résultat opérationnel supérieur à 4,2 milliards et d'une marge opérationnelle de 14%, mais confirmé son ambition d'un free cash-flow avant acquisitions de 5,5 milliards en cumul sur 2024-2026.

Le groupe clermontois s'attend encore toutefois à une progression de son résultat par rapport à 2025, dont il précisera l'ampleur en février prochain. Lors d'une téléconférence de presse, le directeur financier Yves Chapot a également déclaré que la marge du groupe devrait progresser en 2026 par rapport à 2025.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)