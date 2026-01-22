 Aller au contenu principal
Michelin annonce un flux de trésorerie meilleur que prévu en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 22/01/2026 à 08:18

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le groupe Michelin a annoncé mercredi avoir généré en 2025 un flux de trésorerie de 2,1 milliards d'euros, un niveau supérieur à la fourchette de 1,5 à 1,8 milliard d'euros qu'il avait communiquée en octobre.

"Cette surperformance résulte principalement du pilotage des dépenses d'investissement et d'une gestion rigoureuse des opérations [ayant un impact sur] le besoin en fonds de roulement (stocks, dettes fournisseurs et créances clients)", explique le fabricant de pneumatiques dans un communiqué.

Le groupe de Clermont-Ferrand prévoit toujours un résultat opérationnel à taux de changes constant entre 2,6 et 3 milliards d'euros pour 2025, comme annoncé en octobre, contre 3,4 milliards d'euros espéré précédemment.

Les résultats de l'année 2025 seront publiés le 11 février, après la clôture de la Bourse, a confirmé Michelin.

