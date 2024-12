Michelin: accord avec Brembo pour améliorer le freinage information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Michelin annonce un accord avec Brembo pour 'révolutionner les systèmes de freinage en développant des solutions intelligentes alliant algorithmes, savoir-faire et expertises liés aux freins et à la physique des pneus', avec des premiers tests 'extrêmement encourageants'.



'Les tests réalisés ont démontré qu'avec un équipement pneumatique identique, la distance de freinage peut être réduite jusqu'à quatre mètres en situation d'urgence dans diverses conditions', précise le fabricant de pneumatiques.



'Le système de freinage mis au point réduit le temps de réaction, minimise la perte de traction, améliore la stabilité latérale et évite le blocage des roues. Ensemble, ces améliorations garantissent une conduite à la fois plus fluide et plus confortable', poursuit-il.





