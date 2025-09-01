 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Michelin: a finalisé la cession d'une activité
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 18:30

(Zonebourse.com) - Michelin a finalisé la cession de ses activités pneus bias et chenilles à destination des équipements de construction compacts après obtention de la totalité des autorisations requises.

Cette cession comprend deux usines, Midigama Tyre Division et Casting Product Division, basées au Sri Lanka et dédiées au marché des pneus bias et des chenilles à destination des équipements de construction compacts. Elle comprend également la marque Camso qui sera cédée à l'issue d'une période de licence de trois ans.

Le groupe a, en parallèle, planifié l'arrêt de la production de pneus bias destinés aux mêmes équipements dans son usine d'Olsztyn en Pologne d'ici fin 2025.

Le Groupe continuera de proposer ses pneus de technologie radiale sur le marché concerné et ses chenilles à destination des autres marchés beyond-road.

La cession et l'arrêt de ces activités représentaient environ 3% des ventes nettes du troisième Segment de Reporting (SR3) du Groupe en 2024.

Valeurs associées

MICHELIN
30,7900 EUR Euronext Paris -0,45%
