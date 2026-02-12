 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michelin: 6,5% à 34,5E, efface la résistance des 33E
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 09:51

Michelin : 6,5% à 34,5E, efface la résistance oblique des 33E, issue du zénith des 37E de juin 2024 et 35 de mai 2025.
Ces 2 ex-sommets moyen terme constituent naturellement les prochains objectifs si le rebond actuel se prolonge d'ici la fin du 1er trimestre.

Valeurs associées

MICHELIN
34,4400 EUR Euronext Paris +6,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank