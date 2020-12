Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michèle Rubirola, maire de Marseille, démissionne Reuters • 15/12/2020 à 16:35









(Actualisé avec annonce) MARSEILLE, 15 décembre (Reuters) - Michèle Rubirola a annoncé mardi sa démission de son poste de maire de Marseille en jugeant que son premier adjoint Benoît Payan était mieux placé pour répondre à la situation d'urgence à laquelle est confrontée la ville. Elue en juillet à la tête d'une coalition de gauche, l'élue de sensibilité écologiste a dénoncé le bilan "calamiteux" laissé par l'ancienne municipalité de droite, avec des "finances exsangues". "Depuis 1945, Marseille n'a jamais été aussi prêt de sombrer", a déclaré Michèle Rubirola, médecin de profession, ajoutant que la ville avait désormais besoin d'un "urgentiste" en la personne de Benoît Payan. "C'est pour ces raisons que j'ai décidé de quitter mes fonctions de maire de Marseille", a-t-elle dit au cours d'une conférence de presse, en rappelant ses problèmes récents de santé. "Ce n'est plus à moi de mener ce collectif. (...) Je souhaite que notre binôme continue mais s'inverse et que Benoît devienne maire." (Marc Leras, avec Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

