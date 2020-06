Communiqué de presse

Bruxelles, le 12 juin 2020

Michaël Trabbia, actuel CEO d'Orange Belgium, est promu au poste de Chief Technology and Innovation Officer du groupe Orange au 1er septembre 2020

Stéphane Richard, Président-Directeur Général du groupe Orange, a décidé de nommer Michaël Trabbia, actuellement CEO d'Orange Belgium, au poste de Chief Technology and Innovation Officer du groupe Orange, pour une entrée en fonction au 1er septembre 2020.

Grâce à sa formation d'ingénieur et une riche carrière de 20 ans dans l'environnement télécom, tant dans le secteur privé que dans le public, Michaël Trabbia a fait preuve d'une excellente compréhension du secteur télécom belge, son contexte technologique et régulatoire. Au sein d'Orange Belgium, il fut particulièrement reconnu pour ses qualités en matière de leadership, sa solide expertise stratégique et sa gestion des relations avec les parties prenantes.

Dans ce contexte, Stéphane Richard, Président-Directeur Général du groupe Orange, a décidé de nommer Michaël Trabbia Chief Technology and Innovation Officer, au sein du Comité Exécutif du groupe Orange.

Le Conseil d'administration d'Orange Belgium désignera son successeur à la fonction de CEO d'Orange Belgium d'ici la fin du mois de juin.

Ramon Fernandez, Directeur Général Délégué du Groupe Orange: « Au nom du Groupe Orange, je souhaite remercier chaleureusement Michaël pour son action déterminée à la tête d'Orange Belgium. Sous son leadership, Orange Belgium a franchi une nouvelle étape décisive, notamment grâce à sa stratégie de "Bold challenger". Je félicite Michaël pour sa promotion et me réjouis de le retrouver au sein du Comité Exécutif du Groupe. »

Johan Deschuyffeleer, Président du Conseil d'administration d'Orange Belgium, réagit: "Je m'associe aux membres du Conseil pour féliciter Michaël pour sa nouvelle fonction au sein du Comité Exécutif du groupe Orange. Nous voudrions chaleureusement remercier Michaël pour ses nombreuses contributions, ses efforts et son engagement durant ces quatre dernières années.

En leader déterminé, il a créé de la valeur pour toutes les parties prenantes, tant externes qu'au sein de l'entreprise: des 1.500 collaborateurs aux millions de clients Orange, en passant par les divers actionnaires à travers le monde. Michaël a cherché la croissance à tous les niveaux: opérationnel, financier ainsi que commercial. Il a créé les fondations d'une entreprise prête pour l'avenir, d'une manière équilibrée et durable, grâce au déploiement d'un ambitieux plan de transformation qui a rendu Orange Belgium plus digital, humain et efficace.

Grâce à sa direction, Orange Belgium est plus que jamais prêt pour le futur. Nous souhaitons le meilleur à Michaël pour sa nouvelle aventure."

Après l'annonce de sa nomination, Michaël Trabbia a déclaré: « Je suis particulièrement fier du travail réalisé par nos équipes en Belgique et par ce que nous avons accompli ensemble durant ces quatre dernières années.

Nous sommes parvenus à positionner Orange Belgium sur le marché belge en tant que « Bold challenger », centré sur le client. Au départ d'une position uniquement mobile, nous sommes parvenus à construire une position et une base clients fortes sur la convergence, avec nos offres Love. Sur le mobile, nous avons été les premiers à lancer une offre illimitée sur l'internet mobile en Belgique, en 2018 ; et plus récemment, nous avons encore été les premiers à lancer des avantages familles sur le mobile par le biais de nos offres GO.

Nous avons également obtenu des réalisations stratégiques importantes, telles que l'accord de partage du réseau d'accès mobile avec Proximus, l'accord MVNO avec De Persgroep, l'acquisition de BKM, l'amélioration de la régulation du câble, la préparation des réseaux du futur, sans oublier notre plan de transformation Bold Inside.

Je veux remercier chaleureusement les équipes et le Comité de direction d'Orange Belgium pour leur engagement sans faille et la qualité de leur travail, qui ont été décisifs pour atteindre ces résultats. Je tiens également à remercier vivement les membres du Conseil d'administration pour leur confiance et leur soutien. Fort de ces succès, Orange Belgium est parvenu à continuellement augmenter sa part de marché valeur et est désormais reconnu comme un solide opérateur de croissance.

Dès le mois de septembre, j'aurai l'honneur de diriger les équipes Technologie et Innovation du groupe Orange, aux côtés de Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange. Je suis enthousiaste à l'idée de ce que nous allons réaliser ensemble."

Michaël Trabbia a rejoint Orange en janvier 2011 en tant que Directeur des Affaires Publiques. Il a ensuite été nommé Directeur auprès du Président-Directeur Général et Secrétaire du Comité Exécutif du Groupe en juillet 2014. Il est devenu CEO d'Orange Belgium en septembre 2016.

Né en 1976, Michaël Trabbia est diplômé de l'École polytechnique et de Télécom ParisTech, et est titulaire d'un DEA d'économie industrielle. Il est marié et père de deux enfants.

