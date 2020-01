Michael Sfez lance sa société

(NEWSManagers.com) - Michael Sfez, l' ancien country manager de Russell Investment France, lance sa société, Kermony Capital, dont il devient président. " Après 20 ans d' expérience dans la gestion d' actifs, j' ai décidé de lancer une nouvelle initiative pour aider les investisseurs institutionnels professionnels à développer et mettre en œuvre les meilleures solutions d' investissement dans les actifs non cotés et alternatifs " , annonce l' intéressé sur Linked-In.

Basée dans le 16ème arrondissement de Paris, Kermony Capital a été immatriculée le 17 décembre 2019.

Le départ de Michael Sfez de Russell Investments en France, après 19 ans passés dans l' entreprise, avait été relayé par NewsManagers en septembre dernier. Il y a été remplacé par un ancien de BlackRock, Riccardo Stucchi.