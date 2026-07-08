Michael Burry achète des actions Flutter et DraftKings, pariant que la menace liée au marché des pronostics s'estompera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael Burry, l'investisseur célèbre pour avoir prédit l'effondrement du marché immobilier américain de 2008 et en avoir tiré profit, a acheté des actions desplateformes de paris sportifs Flutter Entertainment FLTRF.L et DraftKings DKNG.O , pariant sur le fait que la surveillance réglementaire finira par endiguer la menace que représentent les marchés de prédiction. M. Burry a déclaré mercredi avoir acheté des actions Flutter à environ 107 dollars l'action et des actions DraftKings “dans la fourchette basse des 26 dollars.” Ensemble, ces investissements constituent une position complète, répartie à environ 60/40 en faveur de Flutter, bien que l'investisseur ait indiqué qu'il pourrait à l'avenir détenir une position complète sur chacune de ces sociétés. Les marchés de prédiction constituent la principale menace à laquelle sont confrontées les deux sociétés, a déclaré M. Burry dans un article publié sur son site web,car leurs contrats liés à des événements peuvent être proposés à l’échelle nationale sous la supervision de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), tout en échappant aux taxes d’État sur les jeux d’argent. Les marchés de prédiction permettent aux traders d’acheter et de vendre des contrats liés à l’issue d’événements, notamment sportifs, électoraux et liés aux données économiques. M. Burry a déclaré que ces plateformes exploitaient une faille juridique au sein d’un secteur des jeux d’argent fortement réglementé et taxé. “Je pense que le climat politique ne tolérera pas cela”, a-t-il écrit, ajoutant qu’il s’attendait à ce que les marchés de prédiction finissent par être soumis à une réglementation et à une taxation. Les actions de Flutter, en baisse de 50 % cette année à la dernière clôture, restent attractives car la société est une entreprise solide disposant d’une envergure significative malgré une mauvaise allocation des capitaux par le passé, tandis que DraftKings, dont les actions ont baissé de 21 %, marque un tournant en tant qu’entreprise opérationnelle, a déclaré l’investisseur. Par ailleurs, M. Burry a également indiqué avoir acheté davantage d’actions JD.comà 27,58 dollars, qualifiant ce titre de l’une de ses trois principales positions, et s’attend à ce que les actions de Hong Kong et de Chine bénéficient d’un retour au calme autour de l’engouement pour l’IA et les puces mémoire en Corée du Sud et au Japon.