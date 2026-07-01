MiCA entre en vigueur : ce que la réglementation européenne des crypto-actifs change, et ce qu’elle ne change pas

CoinShares

En refermant sa période transitoire, l'Union européenne devient la première grande économie à se doter d'un cadre complet. Une avancée réelle, mais plus nuancée que ne le laissent croire les gros titres.

Ce 1er juillet 2026, la période transitoire de MiCA, le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, prend fin. Toute société qui fournit des services sur crypto-actifs à des clients de l'Union sans agrément exerce désormais hors du cadre légal * . Ce cadre unique s'applique dans les 27 États membres. Après une décennie où le marché a grandi plus vite que ses règles, celles-ci ont enfin rattrapé leur retard.

Ce que MiCA change

Le premier changement relève de l'homogénéité. MiCA remplace une mosaïque de régimes nationaux par un socle commun de règles : gouvernance, conservation des actifs, conflits d'intérêts et abus de marché ** . Pour les acteurs restés en retrait faute de cadre clair, la donne change : les services sur crypto-actifs s'exercent désormais dans un périmètre réglementaire reconnu.

Vient ensuite le marché unique : un prestataire agréé dans un État membre peut, avec une seule licence, servir des clients dans toute l'Union ** . S'y ajoute la protection de l'investisseur, par des obligations d'information et la séparation des avoirs de la clientèle. Les stablecoins (tokens indexés à une devise), enfin, entrent dans le champ du règlement et doivent respecter des exigences de réserves et de remboursement ***.

Ce que MiCA ne change pas

Un point mérite d'être clair pour tout investisseur : MiCA encadre la conduite des acteurs et conditionne leur agrément, mais ne dit rien de la sécurité d'un placement. Le règlement ne réduit pas la volatilité des crypto-actifs, et un agrément ne préjuge pas de la hausse ou de la baisse d'un actif. Tenir « régulé » pour « sans risque » serait l'erreur à éviter.

Il existe cependant des acteurs qui ont anticipé cette porosité entre l'univers des instruments financiers et celui des crypto-actifs, et qui se sont dotés des licences complémentaires — MiCA, MiFID, AIFM — nécessaires pour servir leurs clients sur les deux terrains. CoinShares, par exemple, peut intervenir en gestion de portefeuille et en conseil aussi bien sur des crypto-actifs que sur des instruments financiers, ou sur les deux à la fois.

Et après ?

MiCA est une première étape, pas une finalité. La Commission européenne a déjà engagé une révision portant sur les stablecoins, la finance décentralisée, le staking et la tokenisation.4 Le cadre se précisera à mesure que le marché évolue.

Pour l'investisseur, l'essentiel tient en une idée : dans un marché désormais ordonné par l'agrément, les acteurs qui s'y sont préparés tôt, en faisant de la recherche et de la transparence le cœur de leur démarche, sont les mieux armés pour accompagner les investisseurs. La réglementation ne supprime pas le risque ; elle le rend cependant bien plus lisible. À chacun, ensuite, de vérifier qu'un tel placement correspond à son profil et à ses objectifs.

Sources

* Autorité des marchés financiers (AMF), rappel sur la fin de la période transitoire MiCA au 1er juillet 2026, 2026.

** Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), « Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) », page de présentation (champ d'application, agrément unique, exclusions dont les instruments financiers).

*** AMF, « Le règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA) » (jetons se référant à des actifs et jetons de monnaie électronique).

4. Commission européenne, révision de MiCA portant sur les stablecoins, la finance décentralisée, le staking et la tokenisation, 2026.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers. Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.