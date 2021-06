Miami/Immeuble-Le bilan s'alourdit à neuf morts

(Actualisé avec nouveau bilan)

par Andy Sullivan

SURFSIDE, Floride, 27 juin (Reuters) - Le bilan après l'effondrement, jeudi, d'un immeuble résidentiel de 12 étages situé dans la banlieue de Miami en Floride s'est alourdi à neuf morts dimanche alors que les secouristes continuent de rechercher plus de 150 disparus.

Les autorités ont dit garder l'espoir de retrouver vivantes certaines personnes disparues.

Aidés par des chiens, des scanners infrarouges et d'autres équipements, les sauveteurs espèrent que les poches d'air qui se sont formées dans les débris pourront maintenir des personnes en vie.

Les pompiers ont progressé dans la lutte contre des feux couvants sous les décombres, ce qui a permis aux sauveteurs d'avancer dans leurs recherches, ont indiqué les responsables.

DOMMAGES STRUCTURELS MAJEURS

Un rapport publié en 2018 a montré qu'un ingénieur avait trouvé des preuves de dommages structurels majeurs dans le bâtiment.

Le rapport avait été effectué en vue d'un important projet de rénovation devant être lancé cette année.

Il n'était pas immédiatement clair si les dommages décrits dans le rapport étaient liés de quelque manière que ce soit à l'effondrement du bâtiment jeudi.

Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade, a déclaré que les autorités n'étaient pas au courant de l'existence de ce rapport.

Construit il y a 40 ans, le bâtiment baptisé Champlain Towers South comptait plus de 130 appartements, dont environ 80 étaient occupés.

Donna DiMaggio Berger, une avocate qui travaille avec l'association de copropriétaires de la Champlain Towers South, a déclaré que les problèmes décrits dans l'étude de 2018 étaient typiques des vieux bâtiments du secteur et n'alarmaient pas les membres du conseil de copropriété, qui y résidaient avec leur famille.

Elle a ajouté que le conseil d'administration avait contracté un crédit de 12 millions de dollars pour payer les réparations et demandé aux propriétaires de payer 80.000 dollars chacun.

Les travaux de remplacement du toit avaient commencé avant la saison des ouragans et le conseil d'administration était sur le point de recevoir des offres pour le reste des travaux, mais la pandémie a ralenti le projet, a-t-elle dit.

