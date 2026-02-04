MGM Resorts grimpe de 11% à Wall Street, propulsé par les résultats de BetMGM
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 16:19
BetMGM a enregistré un résultat net de 175 millions de dollars en 2025, contre une perte de 291 millions un an plus tôt, soit une amélioration de 465 MUSD.
L'EBITDA ressort à 220 MUSD, en progression de 464 MUSD sur un an, soutenu par une forte hausse de la contribution d'iGaming et des paris sportifs en ligne. Ce retour à la profitabilité s'est traduit par une distribution de trésorerie de 270 MUSD à ses deux maisons mères au quatrième trimestre.
Le chiffre d'affaires annuel a grimpé de 33% sur un an, à 2,8 milliards de dollars, tiré par une croissance de 24% de l'iGaming (1,83 MdUSD) et de 63% des paris sportifs en ligne (903 MUSD).
La société souligne la réussite de sa stratégie d'engagement client et l'amélioration continue de son produit, qui ont permis d'augmenter la rétention et l'activité des joueurs. Le nombre moyen d'utilisateurs mensuels a progressé de 4% sur l'année.
"2025 a été une année record pour BetMGM, au-delà de nos attentes, avec une exécution à grande échelle de notre stratégie", a commenté Adam Greenblatt, CEO de BetMGM. "L'amélioration significative de notre rentabilité et notre capacité à générer un EBITDA important marquent un véritable tournant dans notre trajectoire de croissance."
Pour l'exercice 2026, BetMGM vise un chiffre d'affaires compris entre 3,1 et 3,2 milliards de dollars, et un EBITDA ajusté situé entre 300 et 350 MUSD. Le groupe confirme sa confiance dans sa trajectoire vers un EBITDA ajusté de 500 MUSD d'ici 2027.
Valeurs associées
|38,480 USD
|NYSE
|+12,60%
