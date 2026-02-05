MGM Resorts dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la stabilité des paris sportifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de casinos MGM Resorts International MGM.N a annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, grâce aux bonnes performances de son activité de paris sportifs en ligne.

Les paris sportifs aux États-Unis ont gagné du terrain, grâce à une légalisation croissante au niveau des États et à un marketing intensif de la part des principaux opérateurs, même si le secteur est confronté à une surveillance réglementaire intense et à des pressions fiscales.

Toutefois, la société a signalé une baisse de près de 9 % de ses recettes d'hébergement au quatrième trimestre , en grande partie due à la baisse desprix et du taux d'occupation dans ses complexes hôteliers de Las Vegas.

Le Cosmopolitan, l'Aria et le MGM Grand Las Vegas font partie des complexes hôteliers de la société à Las Vegas.

Les recettes provenant des services de vente au détail et de divertissement ont également chuté de plus de 4 % en glissement annuel au quatrième trimestre, tandis que les ventes d'aliments et de boissons sont restées stables.

En règle générale, plus de la moitié des recettes nettes de la société dans ses établissements de Las Vegas proviennent d'activités autres que le jeu.

Les recettes totales de MGM ont atteint 4,6 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,44 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu trimestriel de MGM Digital, son portefeuille de jeux en ligne qui comprend iGaming, machines à sous numériques, jeux de table, croupiers en direct et paris sportifs en ligne, a augmenté de 34,6 % pour atteindre 188,24 millions de dollars en glissement annuel.

Son bénéfice trimestriel ajusté par action a augmenté à 1,60 $, contre 45 cents au quatrième trimestre 2024. Les analystes s'attendaient en moyenne à 57 cents.