MGM chute en raison de la baisse des revenus des chambres et de la vente au détail au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de l'opérateur de casinos MGM Resorts International MGM.N ont baissé de ~2% à 35,69 $ après la cloche ** La société fait état d'une baisse de près de 9 % de l'hébergement au quatrième trimestre et d'une baisse de plus de 4 % des services de vente au détail et de divertissement en glissement annuel, malgré un bénéfice trimestriel supérieur à celui du site

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 4,6 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 4,44 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** Bénéfice par action ajusté de 1,60 $ au quatrième trimestre, par rapport aux estimations de 57 cents

** L'action a augmenté de 5 % en 2025