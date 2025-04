MGI Digital: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - MGI Digital Technology grimpe de plus de 9% après la publication, au titre de 2024, d'un résultat net en croissance de 34,6% à plus de 11 millions d'euros et d'un résultat d'exploitation en hausse de 39% à 10,4 millions, pour un chiffre d'affaires accu de 41% à 67,6 millions.



A périmètre constant, la progression du chiffre d'affaires ressort à près de 30%. Après une croissance de 6,3% au premier semestre, le second affiche une progression organique de plus de 10% hors revenu exceptionnel lié à l'accord sur la défense de brevet.



Au regard de ses perspectives, MGI Digital se dit confiant dans sa capacité à afficher en 2025 un nouvel exercice de croissance et de progression des résultats, une hausse à deux chiffres du chiffre d'affaires étant attendue dès le premier semestre.





Valeurs associées MGI DIGIT TECH 13,0020 EUR Euronext Paris +8,44%