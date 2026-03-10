MG INTERNATIONAL : Communiqué résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025 (en cours d'audit)

Dans un environnement de marché toujours dégradé pour le secteur de la piscine, marqué par une contraction de la demande pour la troisième année consécutive et par l'intensification de la concurrence sur le marché des robots de piscine, MG International clôture l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires de 49,2 M€ et un résultat d'exploitation de 748 k€.

Les comptes annuels 2025 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du mardi 10 mars 2026 et sont en cours d'audit par les Commissaires aux Comptes de la société.

Le chiffre d'affaires pour l'année 2025 s'établit à 49.2 M€ , avec un bénéfice net de 739 k€ , et des fonds propres de 33,5 M€.

Evolution du chiffre d'affaires et de la marge brute

Dans la continuité des deux exercices précédents, l'année 2025 reste marquée par un environnement de marché dégradé souffrant d'un contexte économique morose, des tensions sur le pouvoir d'achat et des contraintes règlementaires liées à la sécheresse.

Dans ce contexte, l'ensemble des activités de la société a été affecté par le ralentissement de la demande, à l'exception de la branche Alarmes, qui a fait preuve d'une meilleure résilience.

Au-delà des conditions de marché, le segment des robots a été impacté par la concurrence accrue des nouveaux acteurs venus de Chine désormais solidement implantés sur tous les canaux de distribution (B2B et B2C) ainsi que par les ajustements de stocks opérés par les distributeurs. Dans ce contexte concurrentiel tendu, la marque Dolphin reste néanmoins leader sur le marché français.

L'activité couverture a également subi les effets du ralentissement des nouvelles constructions de piscines, combinés à une orientation de la demande vers des solutions plus accessibles.

Dans cet environnement, la société a poursuivi ses efforts afin de préserver ses positions commerciales et d'adapter son offre.

Malgré la pression exercée sur les prix de vente, les actions menées pour optimiser les opérations et améliorer l'efficacité industrielle ont permis d'atteindre un taux de marge brute de 31,1 %, en progression de 0,9 point par rapport à 2024.

La branche Piscine Publique (système Poséidon de détection des noyades), impactée par le ralentissement des investissements publics dans plusieurs pays européens, enregistre pour sa part une baisse de7 % de son chiffre d'affaires.

Résultat d'exploitation

Dans ce contexte exigeant, la société a poursuivi une politique rigoureuse de rationalisation de ses processus et de maîtrise de ses dépenses opérationnelles, permettant de réduire les charges d'exploitation de 12 % par rapport à 2024, malgré l'incompressibilité de certains postes.

Cette diminution a notamment été rendue possible grâce à un recours limité à la sous-traitance et à l'intérim, ainsi qu'à une gestion plus stricte des dépenses administratives.

Afin de préserver sa compétitivité et soutenir ses marques, la société a néanmoins maintenu un niveau d'investissement significatif en marketing et en développement produits.

Ainsi, le résultat d'exploitation s'établit à 748 k€, soit une baisse de 45 % par rapport à l'exercice 2024.

Résultats hors exploitation

Le résultat financier est essentiellement constitué des charges d'intérêts payés sur les emprunts bancaires ainsi que des écarts de change. En 2025, ces charges ont été intégralement compensées par les produits financiers générés par le placement des excédents de trésorerie en haute saison (auprès des établissements financiers ou de la maison-mère).

L'impôt sur les sociétés est nul, grâce à l'imputation des déficits reportables.

L'exercice 2025 se solde ainsi par un bénéfice net de 739 k€, en diminution de 47 % par rapport à 2024 où il s'établissait à 1,4 M€.

Endettement et structure bilancielle

La structure financière de la société demeure solide au terme de l'exercice 2025. Le total du bilan s'établit à 42,8 M€, contre 42,0 M€ au 31 décembre 2024. Les fonds propres atteignent 33,5 M€, reflétant la capacité de la société à maintenir un niveau élevé de capitalisation malgré un environnement de marché défavorable.

Au cours de l'exercice, l'avance qui avait été consentie à la maison mère a été intégralement remboursée.

La société a par ailleurs poursuivi ses efforts de gestion du besoin en fonds de roulement, notamment par une maîtrise attentive des niveaux de stock. Cette gestion rigoureuse permet de maintenir une trésorerie élevée, qui s'établit à 12,6 M€ au 31 décembre 2025.

Enfin, la société a continué à réduire progressivement son endettement en poursuivant le remboursement normal de ses emprunts à moyen terme.

Perspectives

Dans un contexte de marché toujours incertain en dépit de légers signes de rebond depuis la fin de l'exercice 2025 notamment porté par l'accélération du marché de la rénovation la société reste prudente sur les perspectives 2026.

Les nouveaux acteurs apparus ces dernières années sur le segment des robots nettoyeurs poursuivent leur déploiement commercial et contribuent à transformer durablement la structure concurrentielle du marché.

Dans ce contexte, l'adaptation de l'offre aux nouvelles attentes du marché et l'image de qualité dont bénéficient les produits de la marque devraient néanmoins permettre à la Société de maintenir sa position de leader sur la période à venir.

Par ailleurs, bien que la situation géopolitique au Moyen-Orient fasse l'objet d'une attention particulière, celle-ci ne présente pas à ce stade d'impact opérationnel significatif pour le Groupe, qui demeure toutefois vigilant quant à son évolution.

Calendrier

Le rapport annuel 2025 sera publié le 30 avril 2026 après bourse.

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR0010204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

Nelsie Amar, Directeur Administratif et Financier - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90 – nelsie.amar@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.



Avec les gammes Aquasensor®, Aqualarm® et Precisio® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Maytronics Covers®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.