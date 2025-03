MG INTERNATIONAL : Communiqué résultats annuels 2024

Résultats annuels 2024 (en cours d'audit)

Dans un contexte marqué par une décroissance du marché de la piscine pour la deuxième année consécutive, MG International clôture l'exercice 2024 avec un nouveau recul de 15% de son chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation s'élève à 1,4 M€, en baisse de 69%.

Les comptes annuels 2024 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du jeudi 6 mars 2025 et sont en cours d'audit par les Commissaires aux Comptes de la société.

Le chiffre d'affaires pour l'année 2024 s'établit à 59,6 M€ , avec un bénéfice net de 1,4 M€ , et des fonds propres de 32,7 M€.

Comptes sociaux MG International SA 31/12/2024 31/12/2023 Var. (en k€) - Normes comptables françaises (12 mois) (12 mois) 12/24- 12/23 Chiffre d'affaires 59 629 70 461 -15% Consommations (41 629) (47 924) -13% Marge brute 18 000 22 536 -20% Taux de marge 30% 32% -2 pts Charges d'exploitation courante (16 405) (17 458) -6% Dotations nettes d'exploitation (869) (996) -13% Autres charges / Autres produits 644 406 59% Résultat d'exploitation 1 371 4 489 -69% Résultat financier 1 (181) na Résultat exceptionnel 10 (17) na Impôt sur les bénéfices et participation 2 (344) -101% Résultat Net 1 384 3 948 -65%

Evolution du chiffre d'affaires et de la marge brute

Au cours de l'année 2024, le secteur de la piscine a continué à faire face à des conditions de marché difficiles, un phénomène qui perdure depuis deux ans.

L'ensemble des business units de la société a été affecté par cette baisse à l'exception de la branche Piscine Publique (système Poséidon).

Les segments des robots et des alarmes ont particulièrement souffert de la baisse de la demande finale, couplée aux ajustements de stocks opérés par les revendeurs partenaires.

L'activité couverture a, pour sa part, été impactée par la réduction des nouvelles constructions de piscines et le report de la demande vers des produits moins coûteux.

Par ailleurs, la concurrence s'est nettement intensifiée sur le marché des robots nettoyeurs de piscines avec l'arrivée de nouveaux acteurs « low costs » qui renforcent leur présence sur notre marché. Cette concurrence accrue a évidemment contribué à la baisse du chiffre d'affaires, malgré les actions entreprises pour maintenir nos parts de marché.

Cette concurrence accrue a pesé sur les niveaux de marge de la société en dépit des efforts déployés pour optimiser nos opérations et limiter l'impact de la baisse du chiffre d'affaires. Le taux de marge brute ressort ainsi à 30% en baisse de 2 points par rapport à 2024 principalement en raison de la pression sur les prix de vente.

La branche Piscine Publique (système Poséidon), portée par la livraison de nouveaux systèmes notamment sur la zone Asie et en Scandinavie a mieux performé malgré la crise des marchés publics que subit l'Europe et voit son chiffre d'affaires progresser de 17%.

Résultat d'exploitation

Dans ce contexte difficile, la société a mis en place une politique stricte de rationalisation de ses process et de contrôle des dépenses opérationnelles, permettant de réduire les charges d'exploitation de 6% par rapport à 2023.

Cette diminution a été notamment rendue possible grâce à un recours limité à la sous-traitance et à l'intérim, ainsi qu'à une gestion plus stricte des dépenses administratives.

Afin de maintenir sa compétitivité, la société a néanmoins conservé un niveau élevé d'investissement en marketing et en développement produits.

Ainsi, le résultat d'exploitation s'établit à 1,4 M€, soit une baisse de 69 % par rapport à l'exercice 2023.

Résultats hors exploitation

Le résultat financier est essentiellement constitué des charges d'intérêts payés sur les emprunts bancaires ainsi que des écarts de change. En 2024, les charges ont été intégralement couvertes par les produits financiers générés par le placement des excédents de trésorerie en haute saison.

L'impôt sur les sociétés s'élève à +2 k€ grâce à l'imputation des déficits reportables et au crédit d'impôt recherche dont bénéficie Maytronics France, en raison de ses activités de R&D.

L'exercice 2024 se solde ainsi par un bénéfice net de 1,4 M€, en diminution de 65% par rapport à 2023 où il s'établissait à 3,9 M€.

Endettement et structure bilancielle

En 2024, le total bilan de la société est quasi stable, passant de 42,7 M€ à 42,0 M€. Au 31 décembre 2024 les fonds propres s'élèvent à 32,7 M€.

La bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement, notamment par une gestion précise du niveau de stock, a permis de maintenir une trésorerie élevée à 5,5M€ au 31 décembre malgré le versement d'un dividende de 1,8 M€ au cours de l'année.

La société a par ailleurs poursuivi le remboursement de ses emprunts à moyen terme.

Perspectives

Dans un contexte de marché toujours incertain, marqué par l'absence de reprise de la construction de nouveaux bassins et une concurrence de plus en plus présente, le marché demeure attentiste en ce début d'année 2025.

L'adaptation de l'offre à ce nouveau paradigme et l'image de qualité dont bénéficient les produits de la marque devraient néanmoins permettre à la Société de maintenir sa position de leader sur la période à venir..

Calendrier

Le rapport annuel 2024 sera publié le 24 avril 2025 après bourse.

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR0010204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

Nelsie Amar, Directeur Administratif et Financier - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90 - nelsie.amar@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.



Avec les gammes Aquasensor®, Aqualarm® et Precisio® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Maytronics Covers®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.