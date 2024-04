MG INTERNATIONAL : Communiqué arrêté convocation et dividende 04.2024

Arrêté des comptes 2023, convocation d'une

Assemblée Générale et proposition de versement

d'un dividende

Dans le prolongement de la séance du Conseil d'administration de la société MG INTERNATIONAL du 7 mars 2024 ayant arrêté les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (cf. communiqué du 7 mars 2024), le Conseil d'administration a, dans sa séance du 3 avril 2024, décidé :

de convoquer une Assemblée générale au plus tard le 30 juin 2024, afin notamment d'approuver lesdits comptes sociaux, et

de soumettre à cette assemblée la distribution d'un dividende d'un montant global de 1 754 416€, représentant 0,34 € environ par action.

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR0010204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

Nelsie Amar, Directeur Administratif et Financier - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90 – nelsie.amar@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.

Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.

Société anonyme au capital de 516.004,60 €, siège social : Z.I. ATHELIA IV – 163 avenue des Tamaris, 13600 La Ciotat Cedex - 441 743 002 RCS Marseille