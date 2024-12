MFS lance cinq ETF actifs

MFS se lance à son tour sur le marché très convoité des ETF actifs. La société de gestion américaine a créé ses cinq premiers ETF activement gérés. La gamme a été introduite le 5 décembre à la Bourse de New York.

Il s’agit des MFS Active Value ETF, MFS Active Growth ETF, MFS Actite International ETF, MFS Active Core Plus Bond ETF et MFS Active Intermediate Muni Bond ETF, sur les actions américaines value, les actions américaines de croissance, les actions internationales, les obligations américaines et les obligations municipales. Cela représente un ensemble varié des stratégies de MFS.

MFS gérait 624,4 milliards de dollars au 31 octobre 2024.