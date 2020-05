MFS IM s' agrandit en Italie

(NEWSManagers.com) - MFS Investment Management vient de renforcer son équipe commerciale italienne avec l' arrivée de trois personnes. Pour accueillir ces nouvelles recrues, la société a emménagé dans des bureaux plus grands à Milan.

Luigi Burdo a été recruté en tant que directeur commercial, après avoir travaillé cinq ans en tant que business development manager chez M&G. A ce poste, il sera chargé de renforcer et développer les réseaux de conseillers financiers en contribuant à la croissance du segment retail italien. Luigi Burdo sera rattaché à Andrea Baron, managing director pour l' Italie de MFS International. Il travaillera aux côtés de deux autres directeurs commerciaux, Assunta Siviero et Enrico Pignat.

Filippo Gaffuri et Francesca rejoignent aussi l' équipe. Le premier est arrivé mi-février comme internal sales representative pour le marché italien, après avoir travaillé quatre ans au sein de Mediobanca SGR. Francesca Covre a été promue senior sales representative et vient du bureau de Londres.

MFS compte désormais sur une équipe milanaise composée de huit professionnels, dirigée par Andrea Baron, lequel s' occupe des acheteurs de fonds professionnels et des clients institutionnels avec Davide Franchini. Le bureau de Milan s' appuie aussi sur les équipes marketing et service clients situées à Londres et au Luxembourg.

En France, MFS a recruté Romain Drezet il y a un an en tant que directeur commercial France.