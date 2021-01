MFEX promeut Jean Devambez comme nouveau directeur général

(NEWSManagers.com) - La plateforme de distribution de fonds MFEX vient de nommer Jean Devambez directeur général et président (" chairman" ). Cet ancien de BNP Paribas Securities Services, où il avait passé 12 ans, était arrivé en mai dernier au sein du groupe. Jean Devambez devrait donc remplacer Torben Brandt Munch, à la tête de MFEX depuis décembre 2019. Après avoir consacré l'année dernière à l'intégration de la Global Fund Platform de RBC I&TS, acquise en 2019, la plateforme veut désormais se focaliser sur les opportunités de croissance offertes par les fonds B2B. En collaboration avec l'équipe de direction, le nouveau dirigeant devra donc offrir un ensemble solide de services afin de faire croitre les opportunités commerciales dans un cadre de conformité et de gestion des risques, explique un communiqué.

Par ailleurs, Hans-Ole, président de Nordax Bank AB et directeur indépendant de Nykredit A/S, la deuxième plus grande institution financière du Danemark, est nommé président du conseil d' administration du groupe.