MFE soutenue par Berlusconi remporte une victoire allemande dans le jeu de la télévision européenne

MFE détient désormais 75,6 % de ProSieben.

L'opération crée le plus grand radiodiffuseur européen en clair.

MFE voit l'expansion européenne comme la réponse à la domination du streaming américain.

Les actions de MFE et de ProSieben prolongent leurs gains.

MFE-MediaForEurope MFEB.MI , le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, a déclaré jeudi qu'il avait obtenu plus de 75 % de son homologue allemand ProSiebenSat.1 à la suite d'un rachat qui lui permet de devenir le plus grand radiodiffuseur en clair d'Europe.

MFE, qui a déjà des activités de télévision en Italie et en Espagne, considère que l'expansion européenne est cruciale pour son activité de diffusion traditionnelle afin de rivaliser avec les géants américains de la diffusion en continu, notamment Netflix NFLX.O et YouTube GOOGL.O de Google, pour attirer les téléspectateurs et les dépenses publicitaires sur le site .

Avec une participation de 75,6 % après une offre en espèces et en actions évaluant ProSieben PSMGn.DE à 1,8 milliard d'euros (2,11 milliards de dollars), MFE peut maintenant faire avancer ses plans d'intégration de la société de médias allemande, qui opère également en Autriche et en Suisse, dans ses activités existantes.

MFE, dirigée par le PDG Pier Silvio Berlusconi, a augmenté sa participation depuis 2019, atteignant un niveau de près de 30 % avant de lancer une offre publique d'achat au début de l'année.

"MFE a un projet industriel concret: nous l'abordons avec réalisme et prudence," a déclaré Pier Silvio Berlusconi dans un communiqué.

UN GÉANT EUROPÉEN DE LA RADIODIFFUSION

Le cabinet d'études Enders Analysis estime que l'opération fera de MFE le plus grand radiodiffuseur européen en clair, avec un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros.

La société cotée à Milan prévoit qu'une combinaison complète des deux activités permettra d'atteindre un bénéfice d'exploitation annuel de 419 millions d'euros d'ici quatre ans et d'attirer des marques mondiales désireuses de déployer des campagnes publicitaires transfrontalières.

"Sur le papier, cela semble logique, mais des chiffres concrets sur les dépenses des annonceurs mondiaux viendraient étayer la théorie," a déclaré François Godard, analyste chez Enders, dans un rapport.

"Ensemble, les chaînes et les services en ligne de MFE pourraient générer environ 10 % de l'audience totale de la télévision traditionnelle dans l'UE, un chiffre qui dépasse de loin le score de YouTube sur l'écran de télévision," a-t-il ajouté.

ProSieben n'a pas d'actionnaire principal et s'est efforcé d'élaborer une stratégie autonome à la suite d'une incursion ratée dans la technologie qui comprenait des entreprises telles que les rencontres en ligne, que MFE a demandé à plusieurs reprises de vendre.

L'entreprise a été mise sous pression en raison de la baisse des recettes publicitaires ces dernières années, due en partie au ralentissement économique de l'Allemagne.

La semaine dernière, MFE s'était déjà assuré une majorité dans ProSieben après que le groupe tchèque PPF, le deuxième investisseur le plus important, a déclaré qu'il apporterait sa participation à MFE après que son offre alternative pour une participation allant jusqu'à 29,99 % n'ait pas attiré d'investisseurs.

Suite au dépôt réglementaire de MFE sur son offre publique d'achat pour le diffuseur allemand publié jeudi, les actions de MFE ont étendu leurs gains et étaient en hausse de 5,6 % à 1130 GMT. Les actions de ProSieben ont également augmenté, et étaient en hausse de près de 8 %.

Selon les règles du marché allemand, le fait de détenir plus de 75 % des droits de vote permettrait à MFE de conclure un contrat avec ProSieben qui lui donnerait un accès complet à ses bénéfices.

(1 dollar = 0,8542 euro)