MFE marque son autorité sur ProSiebenSat.1 avec un changement de directeur général après la prise de contrôle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La nomination de Giordani vise à accélérer la restructuration de ProSieben

*

Un cadre conserve son rôle de directeur financier de MFE jusqu'à ce que l'entreprise ait achevé son remaniement interne

*

MFE détient plus de 75 % après l'offre

(Ajout d'un message au personnel au paragraphe 9) par Bernadette Hogg et Elvira Pollina

MFE-MediaForEurope a renforcé son emprise sur le radiodiffuseur allemand ProSiebenSat.1 en nommant Marco Giordani au poste de directeur général, marquant ainsi un changement de direction après que le groupe de télévision contrôlé par la famille italienne Berlusconi a clôturé son offre publique d'achat en septembre.

Dirigeant chevronné du secteur des médias, M. Giordani, 63 ans, était directeur financier de MFE MFEB.MI depuis 2000, en tant que bras droit du directeur général Pier Silvio Berlusconi dans la gestion de l'entreprise.

"Marco apporte une profonde expertise opérationnelle, un sens aigu des finances, une expérience éprouvée dans la direction d'organisations complexes et se concentrera pleinement sur ProSiebenSat.1 à l'avenir", a déclaré Maria Kyriacou, présidente du conseil de surveillance de ProSieben, dans un communiqué publié mardi.

Par ailleurs, MFE a déclaré que M. Giordani conserverait son rôle au sein de la société cotée en bourse à Milan, tandis qu'elle évaluera les ajustements à apporter à sa structure de gouvernance.

MFE, qui gère des entreprises de télévision en Italie et en Espagne, a augmenté sa participation dans ProSieben depuis 2019, atteignant un niveau de près de 30 % avant de lancer une offre publique d'achat plus tôt cette année.

L'entreprise détient désormais plus de 75 % du groupe médiatique basé en Bavière.

L'offre de 1,8 milliard d'euros en espèces et en action faisait partie du plan de MFE visant à créer un groupe européen de télévision financé par la publicité afin de lutter contre la forte concurrence dans le secteur des géants américains de la diffusion en continu, tels que Netflix NFLX.O et YouTube

GOOGL.O .

La nomination de M. Giordani vise à accélérer le redressement de ProSieben, qui s'est débarrassé de ses activités de commerce électronique et de rencontres en ligne pour réduire sa dette, ont déclaré à Reuters des sources au fait du dossier.

"A partir d'aujourd'hui, je vais examiner la situation actuelle, identifier les opportunités et définir les prochaines étapes sur la base d'une évaluation approfondie et d'une écoute attentive", a déclaré le dirigeant dans un message adressé au personnel de ProSieben.

M. Giordani remplacera Bert Habets, qui quittera ses fonctions en même temps que le directeur financier Martin Mildner et le directeur de l'exploitation Markus Breitenecker, a déclaré ProSieben.

Bob Rajan, anciennement d'Alvarez & Marsal Private Equity Performance Improvement, assumera la fonction de directeur financier à titre intérimaire.

Le rôle de Breitenecker ne sera pas remplacé au niveau du conseil d'administration.