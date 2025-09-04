MFE déclare détenir 75,61 % de la société ProSiebenSat.1, cible de l'offre publique d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un arrière-plan tout au long de l'opération)

MFE-MediaForEurope

MFEB.MI a déclaré jeudi avoir obtenu une participation de 75,61 % dans ProSiebenSat.1 PSMGn.DE , mettant fin à une longue bataille pour le rachat de la chaîne et la plaçant sur la bonne voie pour devenir le plus grand diffuseur européen de télévision en clair.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par MFE, contrôlée par la famille Berlusconi en Italie, pour créer une plateforme européenne de télévision financée par la publicité, dans un contexte de concurrence féroce pour attirer les téléspectateurs et les annonceurs.

Suite au dépôt réglementaire de MFE sur son offre publique d'achat du radiodiffuseur allemand, les actions de MFE ont étendu leurs gains sur les nouvelles et étaient en hausse de 4,1 % à 1005 GMT.

Selon les règles du marché allemand, le fait de détenir plus de 75 % des droits de vote permettrait à MFE de conclure un contrat avec ProSieben qui lui donnerait un accès total à ses bénéfices.

L'offre, dont la date limite était fixée à lundi, évalue ProSieben, qui opère également en Autriche et en Suisse, à environ 1,8 milliard d'euros (2,1 milliards de dollars).

Le groupe italien, qui est également actif en Espagne, considère que l'expansion européenne est vitale pour tenir tête aux géants américains de la diffusion en continu tels que Netflix NFLX.O et YouTube GOOGL.O .

MFE a progressivement augmenté sa participation depuis 2019, atteignant un niveau de près de 30 % avant de lancer une offre publique d'achat au début de l'année.

Elle s'était déjà assurée une majorité dans ProSieben la semaine dernière après que le groupe tchèque PPF, le deuxième investisseur le plus important, a annoncé qu'il céderait sa participation à MFE.

Selon le cabinet d'études Enders Analysis, une fois ProSieben consolidée, MFE deviendra le plus grand opérateur de radiodiffusion en clair d'Europe, avec un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros.