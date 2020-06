Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mexique-Le bilan du séisme s'alourdit Reuters • 25/06/2020 à 06:28









MEXICO, 25 juin (Reuters) - Le bilan du tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 qui a frappé mardi le sud du Mexique, sur la côte Pacifique, est maintenant de 10 morts ont annoncé les autorités. La zone autour de la plage de Huatulco, dans l'Etat d'Oaxaca, a été la plus touchée, mais le séisme a été ressenti à plusieurs centaines de kilomètres de son épicentre, jusque dans la capitale, Mexico. Les habitants ont commencé mercredi à mesurer l'ampleur des dégâts et à désencombrer les zones sinistrées. Des centres scolaires ainsi que des sites historiques, dont quatre sites archéologiques, ont subi des dégâts, selon un communiqué publié par le gouvernement de l'état d'Oaxaca. (Josue Hernandez, Noe Torres et Julia Love; version française Camille Raynaud)

