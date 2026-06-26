Mexedia finalise l'acquisition de Stantup Service

La société active dans le secteur des télécommunications et des services numériques a dévoilé la finalisation de l'acquisition de 51% du capital de Stantup Service auprès de Rocket Sharing Company.

Cette opération, d'un montant de 16,5 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie de développement de Mexedia qui vise à renforcer son positionnement dans les services technologiques à forte valeur ajoutée, les solutions de "customer management" et les activités numériques intégrées.

Pour financer cette acquisition, Mexedia a dû procéder à l'émission d'actions nouvelles qui ont entraîné une dilution : un actionnaire détenant 1% du capital social avant l'émission, en détient 0,7167% après l'émission.