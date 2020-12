Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meurtre de Giulio Regeni-La vérité risque de choquer, dit le président du Conseil italien Reuters • 15/12/2020 à 10:26









ROME, 15 décembre (Reuters) - Le procès du meurtre de Giulio Regeni, un étudiant italien tué au Caire en 2016, révélera probablement des faits choquants, dit le président du Conseil italien Giuseppe Conte, dans un entretien publié mardi. Les procureurs italiens chargés de l'instruction ont annoncé jeudi leur intention d'inculper quatre membres éminents des services de sécurité égyptiens. Au Caire, les autorités nient toute implication dans le meurtre de l'étudiant en sociologie de l'Université de Cambridge, qui effectuait des recherches sur les syndicats égyptiens. Giulio Regeni, qui était âgé de 28 ans, a disparu au Caire lors du cinquième anniversaire du soulèvement de 2011 qui a mis fin au règne d'Hosni Moubarak. Son corps qui portait des traces de torture a été retrouvé près d'une semaine plus tard. "Cette histoire nous attriste, mais un procès organisé par nos autorités judiciaires va commencer (...), un véritable procès, sérieux et crédible. Ce procès est le moyen de connaître la vérité, qui risque malheureusement d'être choquante", dit le chef du gouvernement dans l'entretien qu'il a accordé à La Stampa. "L'Egypte doit et peut faire beaucoup plus", ajoute-t-il. La justice égyptienne, qui a annoncé le mois dernier le classement provisoire de son enquête, a émis des réserves sur les éléments recueillis par les enquêteurs italiens. Ces derniers ont jugé la coopération du Caire insuffisante, dit-on de sources judiciaires. La récente visite du président égyptien Abdel Fattah al Sissi à Paris, où il a été reçu et décoré de la grand-croix de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron, a par ailleurs ému à Rome. L'écrivain italien Corrado Augias a annoncé son intention de rendre sa propre Légion d'honneur. (Francesca Piscioneri et Giulia Segreti, version française Jean-Philippe Lefief)

