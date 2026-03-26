Metzger, co-responsable de la banque d'investissement en Asie chez Citi, rejoint StanChart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remaniement du paragraphe 1, changement de source et de date, ajout du commentaire de Citi)

Jan Metzger, co-responsable de la banque d'investissement de Citigroup pour l'Asie, rejoindra Standard Chartered en tant que responsable mondial de la banque de couverture, a déclaré jeudi la banque basée à Londres. Metzger rejoint l'équipe de banque d'affaires et d'investissement de la banque à Hong Kong et rendra compte au directeur général de la banque d'affaires et d'investissement, Roberto Hoornweg, selon un communiqué de la société.

Metzger rejoindra officiellement la banque en juillet, selon une source familière de l'affaire.

Il a décidé de quitter Citi après huit ans à ce poste, selon un mémo de Citi.

Metzger, qui dirigeait la banque d'investissement au Japon, en Asie du Nord et en Australie, ainsi qu'en Asie du Sud, quitte Citi après huit ans à la tête de la région, a déclaré Vis Raghavan, directeur de la banque de Citi, dans la note de service publiée jeudi.

Kaustubh Kulkarni, qui a été nommé co-responsable il y a six mois, sera désormais le seul responsable de la banque d'investissement pour la région, selon le mémo.

Un porte-parole de Citi a confirmé le contenu de la note.

Metzger a rejoint Citigroup après avoir quitté Credit Suisse en 2015 et est devenu le coresponsable de la banque d'investissement technologique de Citi à Hong Kong avant sa nomination en 2018 en tant que responsable de la banque d'entreprise et d'investissement pour l'APAC, selon son profil LinkedIn.