CAC 40
7 819,79
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Metsera s'envole après que le FT a rapporté que Pfizer est proche d'un rachat de 7,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 10:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O ont bondi de 50 % à 50,24 $ avant la mise sur le marché

** Le Financial Times a rapporté dimanche que Pfizer PFE.N se rapproche d'une acquisition potentielle de 7,3 milliards de dollars de MTSR, citant des sources non identifiées

** PFE acquerra MTSR pour 47,50 dollars par action en espèces, avec 22,50 dollars supplémentaires par action en fonction de la réalisation de certains objectifs de performance

** La transaction de 47,5 dollars par action représente une prime de 42,5 % par rapport au cours de clôture de MTSR de 33,32 dollars vendredi; la capitalisation boursière de MTSR est de 3,5 milliards de dollars - selon les données compilées par LSEG

** Reuters n'a pas pu confirmer l'information dans l'immédiat

** Les actions de PFE sont en hausse de 1,6 % avant le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action MTSR a augmenté de 85 % par rapport au prix de 18 $ de l'introduction en bourse en janvier

Valeurs associées

METSERA
33,3200 USD NASDAQ -7,19%
PFIZER
24,030 USD NYSE -0,44%
