Metsera chute alors que les régulateurs américains soulèvent des préoccupations concernant la structure de l'accord Novo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Metsera MTSR.O , développeur de médicaments pour l'amaigrissement, chutent de 5 % à 69,70 $

** Les autorités américaines de la concurrence ont soulevé des préoccupations concernant le projet d'acquisition de Novo Nordisk NOVOb.CO , affirmant que l'opération pourrait violer les règles fédérales d'examen des fusions, selon une lettre

** Selon la Commission fédérale du commerce, l'opération pourrait être considérée comme une tentative d'éviter l'examen préalable obligatoire des fusions prévu par la loi Hart-Scott-Rodino

** Novo et Metsera n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** La lettre intervient alors que Novo et Pfizer PFE.N sont engagés dans une guerre d'enchères passionnée pour Metsera, chacun ayant augmenté son offre cette semaine

** Le conseil d'administration de Metsera a qualifié l'offre de Novo de "supérieure", tandis que Pfizer a intenté des actions en justice accusant Novo d'essayer de bloquer la concurrence et de se soustraire à l'examen antitrust

** MTSR a plus que doublé depuis le début de l'année