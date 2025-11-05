 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Metsera chute alors que les régulateurs américains soulèvent des préoccupations concernant la structure de l'accord Novo
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Metsera MTSR.O , développeur de médicaments pour l'amaigrissement, chutent de 5 % à 69,70 $

** Les autorités américaines de la concurrence ont soulevé des préoccupations concernant le projet d'acquisition de Novo Nordisk NOVOb.CO , affirmant que l'opération pourrait violer les règles fédérales d'examen des fusions, selon une lettre

** Selon la Commission fédérale du commerce, l'opération pourrait être considérée comme une tentative d'éviter l'examen préalable obligatoire des fusions prévu par la loi Hart-Scott-Rodino

** Novo et Metsera n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** La lettre intervient alors que Novo et Pfizer PFE.N sont engagés dans une guerre d'enchères passionnée pour Metsera, chacun ayant augmenté son offre cette semaine

** Le conseil d'administration de Metsera a qualifié l'offre de Novo de "supérieure", tandis que Pfizer a intenté des actions en justice accusant Novo d'essayer de bloquer la concurrence et de se soustraire à l'examen antitrust

** MTSR a plus que doublé depuis le début de l'année

Valeurs associées

METSERA
71,3450 USD NASDAQ -2,51%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,606 USD NYSE +1,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank