Métro parisien, RER... : le Navigo sur iPhone enfin disponible après des années d'atermoiements

Ce projet, initié par Ile-de-France Mobilités dans le cadre d'une volonté de modernisation de la billettique, a été lancé il y a quatre ans.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Plusieurs années de négociations entre Ile-de-France Mobilités (IDFM) et Apple plus tard, il devient enfin possible mardi 21 mai de prendre le métro parisien ou le RER en validant avec son iPhone ou son Apple Watch, sans carte physique, des fonctionnalités déjà disponibles dans de nombreuses autres villes. Les clients des transports parisiens attendaient depuis de longs mois cette fonctionnalité, déjà disponible sur les téléphones autres que les iPhones depuis octobre 2022.

A un peu plus de deux mois de l'ouverture des Jeux olympiques à Paris, les usagers peuvent désormais valider leur titre de transport grâce à leur iPhone (à jour du dernier logiciel d'exploitation) ou leur Apple Watch. L'achat des titres se fait sur l'application IDFM, l'autorité organisatrice des transports franciliens, ou sur l'application Cartes.

Adaptation liée à la technologie NFC

Les voyageurs détenteurs d'une carte de transport dématérialisée pourront ainsi recharger leur passe Navigo ou acheter des tickets sans avoir à passer par les bornes de distribution des titres de transport, où les files d'attente s'allongent parfois démesurément dans les grandes gares parisiennes. Il est possible depuis 2021 d'acheter puis de charger un abonnement ou un ticket à l'unité sur une carte Navigo (en plastique) sans passer par les automates dans les stations. Mais la carte Navigo reste obligatoire au moment du passage des portiques.

Le nouveau service devait initialement être disponible début 2024, mais le dispositif a finalement "demandé un développement technologique supplémentaire", avait expliqué IDFM début avril. Apple restreint le recours à la technologie NFC, qui permet au téléphone de communiquer avec les bornes de validation à leur contact. En cinq ans, 21 millions d'achats de titre de transport ont été faits directement via des smartphones, rapporte IDFM, à majorité (61%) par des utilisateurs d'iPhones.

A Londres, l'utilisation de l'iPhone pour valider son trajet dans les transports en commun est disponible depuis 2015, avec un renforcement en 2019 qui a permis le passage aux portiques sans avoir à déverrouiller son téléphone. Il est aussi possible de valider avec sa carte bancaire dans la capitale londonienne, une fonctionnalité pour l'instant inexistante en Ile-de-France.