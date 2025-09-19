MetLife perd du terrain, Piper Sandler le rétrograde à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 septembre - ** Les actions de l'assureur MetLife MET.N chutent de 1,2 % à 78,11 $ dans les transactions de pré-marché
** Piper Sandler abaisse la note de l'action de "surpondération" à "neutre"
** La société de courtage indique qu'avec la hausse des taux d'intérêt, la concurrence entre les institutions qui gagnent de l'argent grâce aux différences de taux d'intérêt devrait se durcir
** Avec l'entrée de plus de capitaux sur le marché provenant de gestionnaires d'actifs alternatifs et de fonds communs de placement, le positionnement de MetLife dans ce secteur pourrait être remis en question, indique la société de courtage
** L'action est notée "achat" en moyenne; la prévision médiane est de 93 $, selon les données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, MET est en baisse d'environ 3,4 % cette année
