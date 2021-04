Metlife IM veut soutenir les jeunes femmes dans la gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) - MetLife Investment Management, la société de gestion du groupe financier américain MetLife, a annoncé jeudi un partenariat avec l'organisation Girls Who Invest, qui fournit des opportunités de développement pour les jeunes femmes souhaitant faire leurs carrières dans l'industrie de la gestion d'actifs.

A travers ce partenariat, plusieurs étudiantes membres de GWI rejoindront MetLife IM en stage pour six semaines cet été et auront l'opportunité de travailler dans les équipes de gestion de portefeuille, d'analyse et de recherche ainsi que de trading obligataire, de capital privé et d'immobilier. Le programme doit permettre à MetLife IM d'avoir accès à une base de talents élargie.