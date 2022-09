MetLife IM acquiert une boutique spécialisée dans l’ESG

(NEWSManagers.com) - MetLife Investment Management, la société de gestion institutionnelle de l’américain MetLife, va acquérir Affirmative Investment Management, une boutique ESG (environnement, social et gouvernance) gérant un peu plus de 1 milliard de dollars.

Fondée en 2014, Affirmative Investment Management (AIM) est basée à Londres et se spécialise dans l’investissement obligataire ESG et à impact. « Sa mission est de gérer des portefeuilles obligataires qui génèrent un impact environnemental et social positif sans compromettre les rendements financiers », détaille un communiqué.

L’acquisition va permettre à MIM, qui gérait environ 590 milliards de dollars fin juin, de se renforcer dans l’ESG.

« En associant l'expertise d'AIM avec l'engagement de MIM en faveur de l'investissement durable, nous serons encore mieux positionnés pour fournir une vision et des conseils complets aux clients et aux consultants sur les considérations ESG », a commenté Steven J. Goulart, président de MIM et vice-président exécutif et directeur des investissements de MetLife.

« MIM conservera ses processus d'investissement fondamentaux, et AIM nous apporte des capacités supplémentaires pour évaluer les considérations de durabilité et de risque dans l'ensemble de nos compétences de base en matière d’obligataire coté, d’obligataire non coté et d’immobilier », poursuit-il.