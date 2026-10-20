Metis TechBio, société cotée à Hong Kong, en hausse grâce à un accord conclu avec Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action de Metis TechBio 7666.HK progresse de 6,5 % à 12,69 HK$, son plus haut niveau depuis le 13 octobre

** Le développeur chinois de technologies de plateformes de nanomatériaux basées sur l’intelligence artificielle a annoncé lundi avoir conclu un accord de collaboration avec Eli Lilly LLY.N

** Cet accord, d’une valeur pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, porte sur la recherche et le développement de technologies d’administration de médicaments spécifiques à certains tissus

** Metis utilisera sa plateforme propriétaire d’administration de médicaments basée sur l’IA pour développer des technologies de nouvelle génération visant à améliorer la manière dont les médicaments à base de LNP atteignent les tissus cibles

** Depuis son introduction en bourse le 13 mai, l’action Metis a progressé de 13,3 % par rapport au prix d’offre de 10,50 HK$ par action

** Depuis le début de l'année, l'indice Hang Seng Biotech

.HSBIO a progressé de 4,3 %