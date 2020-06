METHANOR tiendra son assemblée générale le 7 juillet 2020 à 11h à son siège social

Méthanor (ALMET- FR0011217710) annonce que ses assemblées générales annuelles ordinaire et extraordinaire se tiendront le 7 juillet 2020 à 11h à son siège social, situé 24 rue de Clichy - 75009 Paris.



Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la société, dans les délais légaux et sur le site internet de la société www.methanor.fr ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.



A propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables. L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans.

Ces contrats de rachats garantis permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans.

