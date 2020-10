Methanor : résultats du 1er semestre 2020

Paris, le 20 octobre 2020 - Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce ses résultats pour le premier semestre 2020.



Un résultat net en baisse suite à des provisions sur la centrale de Chavort



Méthanor a réalisé au cours du 1er semestre 2020 un résultat net de 27 K€, en baisse de 86 %par rapport au 1er semestre 2019. Cette baisse est due essentiellement aux provisions afférentes à la centrale hydraulique de Chavort, située en Savoie et implantée dans le lit de l'Isère. En effet, la centrale, mise en service en 2018, génère actuellement une production inférieure aux prévisions et divers travaux sont envisagés, en cours sur le site ou sont désormais achevés :