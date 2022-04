METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2021

Paris, le 27 avril 2022 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, annonce ses résultats annuels pour l’exercice 2021.



Comptes annuels 2021 : une perte nette anticipée

Compte de résultat (k€) 31/12/2021 31/12/2020

Produits d’exploitation 1,5 0,7

Charges d’exploitation - 92,9 - 113,6

Résultat d’exploitation - 91,4 - 112,9

Résultat financier - 775,7 + 426,1

Résultat exceptionnel 0 -100

Résultat net - 867

+ 213,2













Comme annoncé le 22 décembre dernier, et pour la première fois depuis sa création en 2012, Méthanor a enregistré une perte nette au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Le résultat financier a été fortement affecté par les provisions comptabilisées sur l’investissement dans la centrale hydroélectrique de Chavort pour un montant de 1.436 K€.

Les difficultés techniques et la baisse du potentiel productible ont remis en cause le business plan et enlevé toute visibilité sur l’atteinte d’une quelconque rentabilité à court et moyen terme. En bonne gestion, la gérance a estimé approprié de provisionner la totalité de l’investissement.

Néanmoins, les autres composantes du résultat financier se sont bien comportées : les produits financiers (hors Chavort) ont augmenté de 571 K€ à 598 K€.