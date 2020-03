METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2019

Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce ses résultats annuels pour l'exercice 2019.



Dans la continuité des exercices précédents et grâce à la montée en puissance régulière des investissements réalisés depuis sa création, Méthanor voit son résultat net progresser de près de 10% en 2019, à 455 825 euros. Une augmentation significative, après les exercices 2018 et 2017 qui avaient vu cette ligne bondir respectivement de 85% et 215% entre 2016 et 2017.



Méthanor - bénéficiaire depuis sa création - poursuit sa dynamique de croissance rentable et confirme sa volonté de distribuer un dividende régulièrement.

Méthanor récolte ainsi les fruits de la diversification de la nature de ses projets aux autres énergies renouvelables (biomasse, solaire, hydroe?lectricite?, ...).



Les comptes 2019 font notamment ressortir le financement réussi de la centrale hydraulique Aqua Bella, la mise en service de l'unité de biomasse Novillars et une provision de 5% de la centrale hydraulique Chavort pour prendre en compte sa moindre production par rapport au business plan initial.