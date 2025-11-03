 Aller au contenu principal
METHANOR : RÉSULTATS 1er SEMESTRE 2025
information fournie par Boursorama CP 03/11/2025 à 09:17

Paris, le 31 octobre 2025 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, publie ses résultats du premier semestre 2025. Au titre du 1er semestre 2025, Méthanor a enregistré un bénéfice net de 1,16 M€.
La gérance a poursuivi ses efforts de maîtrise des charges d’exploitation.
Le résultat financier porte la marque de la plus-value non-récurrente de 724 K€ comptabilisée suite à la cession de l’investissement dans Solaire Direct.
Il a également bénéficié du versement d’un premier dividende par la société RAPALE.
Enfin, la gérance a jugé prudent de passer une provision comptable sur son investissement dans la société AED, afin d’adapter son exposition à la situation technique et économique de l’entreprise. Cette provision ne constitue pas pour autant une appréciation négative quant aux perspectives de cette société dans laquelle la gérance maintient toute sa confiance.
Le premier semestre a également vu la réalisation d’un investissement d’un million d’euros dans une obligation convertible émise par la société ENTECH SE.

Valeurs associées

METHANOR
2,8000 EUR Euronext Paris +16,67%

