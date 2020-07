METHANOR Résultat de l'assemblée générale et paiement du dividende

Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, informe ses actionnaires du résultat de l'Assemblée générale mixte du 7 juillet dernier.



L'Assemblée générale mixte de la société Méthanor en date du 7 juillet 2020 a donné lieu à l'approbation par les actionnaires et l'associé commandité de toutes les résolutions et décisions proposées par la gérance. Les actionnaires ont notamment approuvé la distribution d'un dividende de 21c€ par action, avec une option pour son paiement en numéraire ou en actions de la société, et un détachement du coupon prévu le 13 juillet 2020 sur les soldes d'actions à l'issue de la journée du 10 juillet 2020.



Les actionnaires pourront exercer leur option à compter du 15 juillet 2020 jusqu'au 29 juillet 2020 (cette date incluse) auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende, étant précisé qu'au-delà du 29 juillet 2020, le dividende sera payé uniquement en numéraire, le règlement intervenant le 4 août 2020.



Le prix unitaire pour chaque action émise en paiement du dividende, calculé selon les méthodes retenues suivant délibérations de l'assemblée générale des actionnaires commanditaires et décisions de l'associé commandité de la société en date du 7 juillet 2020, a été fixé à 4,72 € par la gérance le 7 juillet 2020 également.