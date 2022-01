METHANOR investit 2,5 M€ dans le développement d’un spécialiste du biogaz

Paris, le 20 janvier 2022 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce un investissement de 2,5 M€ en OCA (Obligations Convertibles en Actions) dans la société Evergaz.

Evergaz est un groupe qui compte 123 collaborateurs et exploite plusieurs unités de méthanisa-tion territoriale, dont 9 centrales en France, 13 en Allemagne et 2 en Belgique. Au total, plus d’1 million de tonnes de déchets y sont traités par an, soit une production de 870 000 tonnes de digestat et une capacité́ installée de 45,8 MWe.

Après avoir racheté 10 unités de méthanisation en Allemagne, Evergaz souhaite réaliser d’autres acquisitions dans les mois à venir. Pour financer son développement, le groupe prévoit de lever des fonds. Dans ce contexte, Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET) a souscrit à une émission d’OCA (Obligations Convertibles en Actions) de 2,5 M€ remboursables en cinq ans.