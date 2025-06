METHANOR investit 1 M€ dans des obligations convertibles émises par Entech

Paris, le 25 juin 2025 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, participera ainsi au financement de nouveaux projets de production d’énergie renouvelable couplés à des systèmes de stockage par batterie intelligent.

L’opération de financement, qui porte sur un montant total de 15 M€, prendra la forme d’une émission d’obligations convertibles souscrites par Méthanor à hauteur de 1 M€. Le produit de l’émission sera affecté au déploiement de l’activité Energy & Services de la société Entech dans le cadre de son plan stratégique 2029, pour financer le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de sites de production photovoltaïque et de stockage d’énergie.

Avec 400 projets réalisés dans le monde et 180 collaborateurs, Entech développe des solutions de production solaire, de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents qui favorisent l’intégration croissante et rentable des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Fort de ce nouvel investissement, Méthanor poursuit la diversification de son portefeuille de solutions énergétiques qu’elle accompagne. Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total plus d’une vingtaine d’opérations de financement de projets dans la méthanisation agricole, le photovoltaïque, l’hydroélectrique, la biomasse, le stockage d’énergie et l’hydrogène.