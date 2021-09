METHANOR cède ses titres détenus dans la centrale biomasse de Novillars dans le Doubs

Paris, le 9 septembre 2021 - Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce la cession de ses obligations convertibles CBN (Centrale de Cogénération Biomasse). Le TRI de l'opération ressort à 7,21%.

Mise en service en 2019 et dotée d'une capacité de 20 MWe pour une puissance thermique de 63 MWth, cette centrale est née de l'association d'Akuo Biomasse et d'un acteur historique de la production de papier, la papeterie Gemdoubs. Le programme a été associé au projet de ré-seau de chaleur porté par la commune de Novillars, en partenariat avec le Conseil Général et l'ADEME, destiné au raccordement de logements sociaux, d'un centre hospitalier et de bâti-ments publics.

Après avoir investi 2 M€ sous la forme d'obligations convertibles (OC) dans le projet en 2016, Méthanor réalise ainsi, avec la cession de ses titres, une plus-value de 772 K€ en moins de cinq ans, faisant ressortir un TRI de 7,21% sur l'opération.



En 2020, Méthanor a dégagé un bénéfice net de 213,2 K€ et affiche un résultat net positif chaque année depuis sa création en 2012.