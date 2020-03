METHANOR annonce une augmentation de capital de près de 1,5 M€ (prime d'émission incluse) avec DPS au prix de 5,25 € / action

Méthanor (Euronext Growth Paris FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables (méthanisation, biomasse, photovoltaïque, hydroélectrique...), annonce avoir finalisé son augmentation de capital d'un montant de 1 467 133, 50 € (prime incluse) par l'émission d'un nombre maximum de 279 454 actions nouvelles, au prix unitaire de 5,25 euros (soit 1 € de valeur nominale et 4,25 € de prime d'émission).



Sur ces 279 454 actions nouvelles à créer, 263 435 sont des actions à titre de souscription libre, 87 804 des actions de droits préférentiels de souscription pour souscrire à 14 634 actions à titre irréductible et 1 385 des actions à titre réductible ont été demandées.



Cette opération vise à financer de futurs projets d'énergie renouvelable qui seront annoncés prochainement. Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement ses investissements dans les énergies renouvelables et améliorer significativement ses résultats financiers.



L'objectif de la société est de distribuer un dividende régulier et en croissance, bénéficiant du régime fiscal avantageux des SCR.