METHANOR annonce la cession de sa participation dans les trois centrales photovoltaïques Solaire Corsica

Paris, le 1er avril 2025 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, annonce la cession effective de sa participation dans trois centrales photovoltaïques Solaire Corsica.

Méthanor a participé en 2017 à hauteur de 1,8 M€ au financement de trois centrales photovoltaïques situées en Corse à Venzolasca, Poggio di Nazza et Sartène. Ces projets affichent une puissance totale de 13,4 MW.

Méthanor avait récupéré intégralement son investissement initial grâce à un refinancement de la dette bancaire en 2018.

En accord avec ses co-actionnaires et conformément à sa politique active d’investissement, Méthanor a décidé de céder sa participation, matérialisant ainsi une plus-value supérieure à 700 K€.

Cette plus-value ne sera pas intégrée dans les comptes annuels 2024 qui seront annoncés à la fin du mois d’avril mais aura un impact positif sur les résultats en 2025.